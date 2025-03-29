CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi

CHP lideri Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Mansur Yavaş, CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı

Mansur Yavaş, Maltepe mitinginde sahneye temkinli çıktı
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

Direksiyon başında bunu yapan yandı
Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

Toplumdaki derin siyasi kutuplaşma camilerde de hissedilmeye başladı

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE: Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE: Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, "Samsunspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, maç yayınına dair tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligdeki puan mücadelesi açısından kritik önem taşıyan bu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, "Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Zorlu maçın başlama saati, canlı yayın bilgisi ve ekranlara gelecek kanal netlik kazandı. İşte, Samsunspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın tarihi, yayın saati ve detaylı izleme rehberi...

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile Kasımpaşa kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele, 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Samsunspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE: Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Zorbay Küçük'ün yöneteceği bu zorlu mücadele öncesinde her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI CANLI TAKİP!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.