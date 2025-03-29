SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE: Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde Samsunspor, evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ligdeki puan mücadelesi açısından kritik önem taşıyan bu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, "Samsunspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Zorlu maçın başlama saati, canlı yayın bilgisi ve ekranlara gelecek kanal netlik kazandı. İşte, Samsunspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın tarihi, yayın saati ve detaylı izleme rehberi...

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile Kasımpaşa kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele, 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Samsunspor - Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Zorbay Küçük'ün yöneteceği bu zorlu mücadele öncesinde her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.