Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı CANLI İZLE!

Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı ne zaman?

SAMSUNSPOR - ÇAĞDAŞ BODRUM MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Çağdaş Bodrum arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 05 Nisan Cuma günü saat 18:00'da başlayacak. Maç, Türkiye'de Bein Sports 5, beIN Sports Haber ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. beIN Sports Haber ise Digiturk 85, Kablo TV 223 numaralı kanallar üzerinden ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Maç, Samsun'daki Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleşecek.