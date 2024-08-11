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Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Samsunspor Beşiktaş maçı oynanıyor. Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç merak ediliyor. Samsunspor Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Samsunspor Beşiktaş maçı oynanıyor. Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç merak ediliyor. Samsunspor Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Samsunspor Beşiktaş maçı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile devam ediyor.

Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Samsunspor Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Samsunspor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsunspor Beşiktaş maçı saat 21.45'te başlayacak.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11

Samsunspor Beşiktaş maçı 11'i belli oldu:

Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Semih, Rafa Silva, Raschica, Immobile.

Samsunspor: Okan Koçuk, Zeki, Bola, Rick, Satka, Bennasser, Ntcham, Kingsley, Holse, Muja, Marius

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor Beşiktaş maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor Beşiktaş maçı Samsun'da, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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