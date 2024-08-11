Samsunspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Samsunspor Beşiktaş maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Samsunspor Beşiktaş maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Samsunspor Beşiktaş maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Samsunspor Beşiktaş maç özeti!

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖZETİ

Samsunspor Beşiktaş maç özetini maçın ardından Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Samsunspor Beşiktaş maçı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle devam ediyor.

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMANDI?

Samsunspor Beşiktaş maçı 11 Ağustos 2024 günü oynandı.

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Samsunspor Beşiktaş maçı canlı olarak Bein Sports 1'den yayınlandı.