Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 17 Eylül bu akşamki Şampiyonlar Ligi maç programı

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması yerine lig usulü dönemi resmen başladı. İlk hafta maçları bu akşam farklı kanallardan canlı olarak ekranlara gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek birbirinden zorlu karşılaşmalar yayınlanacak. Programda yer alan Olympiakos-Pafos mücadelesi Tabii Spor ekranlarında olacak. Aynı saatte başlayacak Slavia Prag-Bodo/Glimt karşılaşması ise TRT Spor'dan yayınlanacak. Saat 22.00'de oynanacak Ajax-Inter maçı TRT 1 ekranlarında izlenebilecek.

Dev karşılaşmalardan biri olan Bayern Münih-Chelsea mücadelesi Tabii Spor 1'de futbolseverlerle buluşacak. Liverpool-Atletico Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından, Paris Saint-Germain-Atalanta mücadelesi ise Tabii Spor 2'den naklen yayınlanacak. Böylece aynı anda farklı kanallarda yayınlanacak maçlarla futbolseverler geniş bir seçenek imkânına sahip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamın programı şu şekilde:

19.45 Olympiakos-Pafos (Tabii Spor)

19:45 Slavia Prag- Bodo/Glimt (TRT Spor)

22:00 Ajax-Inter (TRT 1) 22:00

Bayern Münih-Chelsea (Tabii Spor 1)

22:00 Liverpool-Atletico Madrid (Tabii Spor)

22.00 Paris Saint-Germain-Atalanta (Tabii Spor 2)

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması formatıyla ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Günün ilk karşılaşmaları 19.45'te başlıyor. Olympiakos, sahasında Pafos'u ağırlarken aynı saatte Slavia Prag, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Her iki mücadele de akşamın açılış maçları olacak.

Gece seansında ise daha çok dikkat çeken maçlar var. Ajax-Inter mücadelesi Hollanda'da oynanırken, Almanya'da dev eşleşme olan Bayern Münih-Chelsea karşılaşması yapılacak. İngiltere'de Liverpool, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Paris'te ise Paris Saint-Germain, İtalyan ekibi Atalanta karşısında sahaya çıkacak.

17 EYLÜL ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

2025-26 sezonunun açılış günü olan 17 Eylül'de futbolseverleri yoğun bir program bekliyor. İlk düdüklerin çalınacağı saat 19.45 olarak belirlendi. Olympiakos-Pafos ve Slavia Prag-Bodo/Glimt maçlarıyla başlayan gün, futbolseverlere erken saatlerde heyecan sunacak.

Saat 22.00'de ise aynı anda dört büyük karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Ajax-Inter mücadelesi, Bayern Münih-Chelsea karşılaşması, Liverpool-Atletico Madrid maçı ve Paris Saint-Germain-Atalanta mücadelesi aynı dakikalarda oynanacak. Böylece Şampiyonlar Ligi'nin ilk günü, altı farklı maçla tamamlanacak.