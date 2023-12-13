Üye Girişi
Haberler

Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?

Güncelleme:
Abone Ol

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. Grubunu 3. bitiren sarı kırmızılıların akıbeti merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? İşte detaylar…

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya karşıya geldi. Tempo seviyesi yüksek maçın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. 58'de sol kanattan hızlı gelen Kopenhag'da Diogo Goncalves'in sol kanattan pasında Lerager kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray Devler Ligi'ne veda etti. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? İşte detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. OLAN TAKIM UEFA'YA GİDER Mİ?

Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ederler. Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 3. sırada tamamlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılarak o organizasyonda mücadele etmeye devam ederler. UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımların ve gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların yer aldığı bir Avrupa futbol turnuvasıdır. Bu şekilde, 3. olan takımlar Avrupa'daki bir diğer prestijli turnuvada mücadele etme fırsatını elde ederler.

Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER, BELLİ OLDU MU?

Play-Off'ta rakiplerin belli olacağı kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Grupların tamamen bitmesinin ardından, 3'üncü sırada tamamlayan takımlar Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise şu takımlar: West Ham, Freiburg, Marsilya, Brighton, R.Betis, U.S Gilloise, Rennes, Villarreal, Slavia Prag, Roma, Karabağ, Molde, Rangers, Sparta Prag, S.Lisbon, Toulouse.

Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?

ASLAN YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Galatasaray, Manchester United'ın sahasında Bayern Münih'e 1-0 kaybetmesiyle grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

A GRUBU'NDA PUAN DURUMU

  • Bayern Münih: 16 puan
  • Kopenhag: 8 puan
  • Galatasaray: 5 puan (Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı)
  • Manchester United: 4 puan (Elendi)
Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haberler.com - Gündem

Galatasaray Futbol Gündem Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu? BUGÜN (13 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 13 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Süper Lig maçları ertelendi mi? Süper Lig maçların ertelendi mi, iptal mi edildi? Süper lig ne zamana kadar ertelendi? Dünkü Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray – Kopenhag maç sonucu kaç kaç, son durum ne? Bugün okullar tatil mi? Bugün (13 Aralık) okul var mı, yok mu? Hangi illerde okullar tatil edildi? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 13 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title