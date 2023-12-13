Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. Grubunu 3. bitiren sarı kırmızılıların akıbeti merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? İşte detaylar…

Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya karşıya geldi. Tempo seviyesi yüksek maçın ilk yarısında gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. 58'de sol kanattan hızlı gelen Kopenhag'da Diogo Goncalves'in sol kanattan pasında Lerager kale önünde tek vuruşla topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmadı ve Galatasaray Devler Ligi'ne veda etti. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? İşte detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. OLAN TAKIM UEFA'YA GİDER Mİ?

Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. olan takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ederler. Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 3. sırada tamamlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılarak o organizasyonda mücadele etmeye devam ederler. UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımların ve gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların yer aldığı bir Avrupa futbol turnuvasıdır. Bu şekilde, 3. olan takımlar Avrupa'daki bir diğer prestijli turnuvada mücadele etme fırsatını elde ederler.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER, BELLİ OLDU MU?

Play-Off'ta rakiplerin belli olacağı kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. Grupların tamamen bitmesinin ardından, 3'üncü sırada tamamlayan takımlar Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise şu takımlar: West Ham, Freiburg, Marsilya, Brighton, R.Betis, U.S Gilloise, Rennes, Villarreal, Slavia Prag, Roma, Karabağ, Molde, Rangers, Sparta Prag, S.Lisbon, Toulouse.

ASLAN YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Galatasaray, Manchester United'ın sahasında Bayern Münih'e 1-0 kaybetmesiyle grubu 3. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

A GRUBU'NDA PUAN DURUMU