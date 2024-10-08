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Şampiyon Galatasaray takma adıyla toplantıya katılan hakem kim?

Şampiyon Galatasaray takma adıyla toplantıya katılan hakem kim?
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programı canlı yayınına konuk oldu. Acun Ilıcalı'nın "Federasyon toplantısına 'Şampiyon Galatasaray' nickiyle/takma adıyla katılanların hakemin vereceği kararlara güvenmiyorum." sözleri sonrası Şampiyon Galatasaray takma adıyla katılan hakem kim merak edildi. Peki, Şampiyon Galatasaray nickli hakem kim?

Şampiyon Galatasaray nickiyle katılan hakem kim? Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programı canlı yayınına konuk oldu. Acun Ilıcalı'nın "Federasyon toplantısına 'Şampiyon Galatasaray' nickiyle/takma adıyla katılanların hakemin vereceği kararlara güvenmiyorum." sözleri sonrası Şampiyon Galatasaray takma adıyla katılan hakem kim merak edildi. Peki, Şampiyon Galatasaray nickli hakem kim? Detaylar...

ŞAMPİYON GALATASARAY ADIYLA TOPLANTIYA KATILAN HAKEM KİM?

Acun Ilıcalı bu akşam yayınlanan Beyaz TV'deki Derin Futbol programında "Şampiyon Galatasaray nicki ile toplantıya katılıyorsan, objektif maç yönetemezsin. Senin verdiğin kararlara inanmıyorum." açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı'nın bu sözlerinin ardından hakemin kim olduğu merak edildi.

Şampiyon Galatasaray takma adıyla toplantıya katılan hakem kim?

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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