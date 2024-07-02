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Samet Akaydın neden yok, sakatlandı mı? Avusturya-Türkiye maçında Akaydın neden kadroda yok, cezalı mı?

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EURO 2024 Avusturya-Türkiye maçı heyecanla beklenirken Samet Akaydın neden yok, sakatlandı mı yoksa cezalı mı soruları gündeme geliyor. Türkiye- Avusturya maçında ilk 11'de değişikliklere gidildi. Peki, Samet Akaydın neden yok, sakatlandı mı?

UEFA EURO 2024 maçları devam ederken Avusturya- Türkiye karşılaşmasında Samet Akaydın neden yok, cezalı mı soruları araştırılıyor. Samet Akaydın kadroda neden yok sorusuna yanıt aranırken A Milli Futbol takımının ilk 11'i merak ediliyor. Samet Akaydın neden kadroda yok, cezalı mı? Detaylar haberimizdedir…

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇINDA SAMET AKAYDIN NEDEN YOK?

Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, EURO 2024'te sarı kart sınırındaydı. Son maçta aldıkları kartlar nedeniyle Avusturya karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Avusturya'da ise Wimmer cezalı olduğu için oynayamayacak.

Takımımızda sarı kart sınırında olan diğer oyuncular arasında Salih Özcan, Kenan Yıldız, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Mert Müldür bulunuyor.

Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Türkiye-Avusturya maçında cezalı oldukları için oynayamayacaklar.

Samet Akaydın neden yok, sakatlandı mı? Avusturya-Türkiye maçında Akaydın neden kadroda yok, cezalı mı?

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİBİ KİM OLACAK?

Son 16 turunda Avusturya ile 2 Temmuz günü oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından izlenebilecek. Avusturya'yı yenmemiz halinde, çeyrek finalde muhtemel rakiplerimiz Romanya veya Hollanda olacak. Türkiye - Avusturya maçının kazananı, 6 Temmuz'da Romanya - Hollanda eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Samet Akaydın neden yok, sakatlandı mı? Avusturya-Türkiye maçında Akaydın neden kadroda yok, cezalı mı?

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avusturya-Türkiye Maçı, 02 Temmuz Salı günü saat 22:00 başlayacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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