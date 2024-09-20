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Sakaryaspor Kulüp Başkanını tokatlama darp olayındaki Birol kimdir?

Sakaryaspor Kulüp Başkanını tokatlama darp olayındaki Birol kimdir?
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Önümüzdeki Pazar günü yapılacak olağanüstü kongre öncesi Sakaryaspor'un başkanı Gökhan İn'in darp görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Hamza Cengiz Şen olduğu öğrenildi. Saniye saniye kaydedilen darp görüntülerinde Şen'in Başkan İn'e "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği duyuldu. Peki, Sakaryaspor Kulüp Başkanını tokatlama darp olayındaki Birol kimdir?

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'in makamında uğradığı tokatlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde Başkan İn'e saldıran kişinin kulüpte reklam ve sponsorluktan sorumlu yöneticisi Cengiz Şen olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, Şen'in "Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi sen ödeyeceksin" dediği duyuldu. Peki, Sakaryaspor Kulüp Başkanını tokatlama darp olayındaki Birol kimdir?

SAKARYASPOR KULÜP BAŞKANINI TOKATLAMAOLAYINDAKİ BİROL KİMDİR?

Gündeme bomba gibi düşen skandal görüntülerde başkan İn'e tokat atan saldırganın konuşmaları saniye saniye kaydedildi. Saldırganın, "Dinle beni, isim kullanmayacaksın. Basın açıklaması yok abi artık. Bitti bu işler. Birol'un aldığı 150 bin TL'yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni?" dediği ve İn'e tokat attığı görüldü.

Birol'un kim olduğu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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