Haberler

Şahika Ercümen kimdir? Milli Dalgıç Şahika Ercümen kaç yaşında, nereli?

Şahika Ercümen kimdir? Milli Dalgıç Şahika Ercümen kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serbest dalış dünyasının önde gelen isimlerinden Şahika Ercümen, Türkiye'nin uluslararası arenadaki önemli sporcularından biri olarak dikkat çekiyor. Peki, Şahika Ercümen kimdir? Milli Dalgıç Şahika Ercümen kaç yaşında, nereli?

Türk sporunun gurur kaynağı, su altının nefessiz yıldızı olarak tanınan Şahika Ercümen ; başarılarıyla sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da adından söz ettiriyor. Dünya rekorları, sosyal sorumluluk projeleri ve çevre duyarlılığıyla ön plana çıkan milli serbest dalgıç, kariyer yolculuğuyla ilham veriyor. Şahika Ercümen ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?

Şahika Ercümen, profesyonel serbest dalış sporcusu, uluslararası serbest dalış eğitmeni ve beslenme uzmanı olarak tanınıyor. Sadece spordaki başarılarıyla değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal konulara duyarlılığıyla da öne çıkıyor. Su altına duyduğu tutku sayesinde, çocuklukta yaşadığı astım hastalığını geride bırakıp, su sporlarının birçok dalında ulusal ve uluslararası dereceler elde etti.

6'dan fazla dünya rekoru, 100'ün üzerinde madalya ve ödülle Türkiye'nin en başarılı kadın sporcularından biri haline gelen Ercümen, çevre koruma, engellilerle dalış gibi sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alıyor. Aynı zamanda doğru nefes alma, motivasyon, başarı gibi konularda seminerler vererek bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

Şahika Ercümen kimdir? Milli Dalgıç Şahika Ercümen kaç yaşında, nereli?

ŞAHİKA ERCÜMEN KAÇ YAŞINDA?

1985 yılında doğan Şahika Ercümen, şu anda 40 yaşında.

ŞAHİKA ERCÜMEN NERELİ?

Şahika Ercümen'in memleketi Çanakkale. 16 Ocak 1985 tarihinde burada dünyaya geldi. Eğitim hayatına da burada başladı, sonrasında Ankara'da üniversite ve yüksek lisans eğitimini sürdürdü.

Şahika Ercümen kimdir? Milli Dalgıç Şahika Ercümen kaç yaşında, nereli?

ŞAHİKA ERCÜMEN'İN KARİYERİ

Şahika Ercümen'in spor kariyerinin temeli, çocuklukta yaşadığı sağlık sorunlarını aşmak için spor yapmasıyla atıldı. Özellikle su sporlarında hızla ilerleyerek yüzmeden serbest dalışa uzanan bir yolculuk yaşadı. İlk ulusal başarılarını yüzme ve sualtı hokeyinde elde etti.

  • 2002-2010 yılları arasında Türkiye şampiyonlukları, rekorlar ve Avrupa dereceleriyle dikkat çekti.
  • 2011 yılında buz altında gerçekleştirdiği 110 metrelik yatay dalışla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.
  • 2013-2016 yılları arasında art arda kırdığı serbest dalış dünya rekorlarıyla büyük ün kazandı.
  • 2019 yılında Antarktika'da dalış yaparak, burada tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.
  • 2021-2023 yılları arasında, Salda Gölü, Baykal Gölü ve Mavi Çukur gibi dünyanın önemli doğal bölgelerinde gerçekleştirdiği rekor denemeleriyle kariyerini küresel düzeye taşıdı.
  • 2025 yılında, Dominika'da düzenlenen Serbest Dalış Turnuvası'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak başarılarına yenilerini ekledi.

Bunlara ek olarak, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyeliğine atanması, spordan toplumsal yönetime uzanan bir etki alanı oluşturduğunu gösteriyor.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
13 yaşındaki çocuğu öldüren saldırgan, arabasını yakıp intihar etti

Her detayı korkunç! Ekmek almaya gelen çocuğu öldürdü
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.