Şahika Ercümen kimdir? Milli Dalgıç Şahika Ercümen kaç yaşında, nereli?

Türk sporunun gurur kaynağı, su altının nefessiz yıldızı olarak tanınan Şahika Ercümen ; başarılarıyla sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da adından söz ettiriyor. Dünya rekorları, sosyal sorumluluk projeleri ve çevre duyarlılığıyla ön plana çıkan milli serbest dalgıç, kariyer yolculuğuyla ilham veriyor. Şahika Ercümen ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?

Şahika Ercümen, profesyonel serbest dalış sporcusu, uluslararası serbest dalış eğitmeni ve beslenme uzmanı olarak tanınıyor. Sadece spordaki başarılarıyla değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal konulara duyarlılığıyla da öne çıkıyor. Su altına duyduğu tutku sayesinde, çocuklukta yaşadığı astım hastalığını geride bırakıp, su sporlarının birçok dalında ulusal ve uluslararası dereceler elde etti.

6'dan fazla dünya rekoru, 100'ün üzerinde madalya ve ödülle Türkiye'nin en başarılı kadın sporcularından biri haline gelen Ercümen, çevre koruma, engellilerle dalış gibi sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alıyor. Aynı zamanda doğru nefes alma, motivasyon, başarı gibi konularda seminerler vererek bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor.

ŞAHİKA ERCÜMEN KAÇ YAŞINDA?

1985 yılında doğan Şahika Ercümen, şu anda 40 yaşında.

ŞAHİKA ERCÜMEN NERELİ?

Şahika Ercümen'in memleketi Çanakkale. 16 Ocak 1985 tarihinde burada dünyaya geldi. Eğitim hayatına da burada başladı, sonrasında Ankara'da üniversite ve yüksek lisans eğitimini sürdürdü.

ŞAHİKA ERCÜMEN'İN KARİYERİ

Şahika Ercümen'in spor kariyerinin temeli, çocuklukta yaşadığı sağlık sorunlarını aşmak için spor yapmasıyla atıldı. Özellikle su sporlarında hızla ilerleyerek yüzmeden serbest dalışa uzanan bir yolculuk yaşadı. İlk ulusal başarılarını yüzme ve sualtı hokeyinde elde etti.

2002-2010 yılları arasında Türkiye şampiyonlukları, rekorlar ve Avrupa dereceleriyle dikkat çekti.

2011 yılında buz altında gerçekleştirdiği 110 metrelik yatay dalışla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

2013-2016 yılları arasında art arda kırdığı serbest dalış dünya rekorlarıyla büyük ün kazandı.

2019 yılında Antarktika'da dalış yaparak, burada tüpsüz dalan ilk Türk kadın sporcu oldu.

2021-2023 yılları arasında, Salda Gölü, Baykal Gölü ve Mavi Çukur gibi dünyanın önemli doğal bölgelerinde gerçekleştirdiği rekor denemeleriyle kariyerini küresel düzeye taşıdı.

2025 yılında, Dominika'da düzenlenen Serbest Dalış Turnuvası'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak başarılarına yenilerini ekledi.

Bunlara ek olarak, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyeliğine atanması, spordan toplumsal yönetime uzanan bir etki alanı oluşturduğunu gösteriyor.