Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı mı? Sagiv Jehezkel olayı nedir, neden gözaltına alınmıştı?

Dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında Antalyasporlu Sagiv Jehezkel gözaltına alınmıştı. Jehezkel'in gözaltına alınma sebepleri ve serbest bırakılma durumu hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Jehezkel hakkındaki son gelişmeler ve gözaltına alınma nedenleri araştırılmaktadır. Peki, Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı mı? Sagiv Jehezkel neden gözaltına alınmıştı? Detaylar haberimizde...

SAGİV JEHEZKEL OLAYI NEDİR, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra el bileğindeki yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunmasını göstermesi sonrası gözaltına alınmıştı.

SAGİV JEHEZKEL SERBEST BIRAKILDI MI?

Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.