Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog

Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, takımıyla ilk idmanına çıktı. Musaba, Başkan Sadettin Saran ile bir araya gelirken, Saran'ın yıldız isme "Sana güveniyorum, beraber başaracağız" sözleri dikkat çekti.

Süper Kupa yarı final mücadelesinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

İLK BULUŞMAYA DAMGA VURAN DİYALOG

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ekibiyle birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek antrenmanı takip etti. Saran'ın yeni transfer Musaba arasında geçen kısa diyalog öne çıktı.

Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog

"BERABER ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Sadettin Saran'ın Musaba'ya, "Hoş geldin. Sen bizim için çok önemli bir transfersin. Beraber şampiyon olacağız. Sana güveniyorum. Lütfen, biz bir aileyiz" dediği, Musaba'nın ise bu sözlere "Çok teşekkür ederim" yanıtını verdiği görüldü.

"SANA GÜVENİYORUM, BUNU HEP BERABER BAŞARACAĞIZ"

Sözlerine devam eden Sadettin Saran'ın, "Benim de eski bir sporcu olduğumu biliyor musun?" dediği, Musaba'nın "Evet, biliyorum. Güveniniz için teşekkür ediyorum. Hep beraber başaracağız" karşılığını verdiği görüldü. Başkan Saran da karşılık olarak "Sana güveniyorum. Bunu hep beraber başaracağız" ifadelerini kullandı. Bu video kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

