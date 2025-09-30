Futbol dünyası bazen şaşırtıcı ortaklıklarla gündeme gelir. Bunlardan biri de Türk-Amerikalı iş insanı Sadettin Saran ile Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund arasında yaşanan ilginç hikâyedir. İş insanı, spor yöneticisi ve Fenerbahçe'nin 34. başkanı Saran, 2000'li yıllarda Almanya futbol sahnesine damgasını vurmuştu. Peki, Sadettin Saran'ın Borussia Dortmund hissesi var mı? Sadettin Saran Borussia Dortmund'u satın aldı mı, kaça sattı? Sadettin Saran Borussia Dortmund'u satın almasına dair tüm detaylar haberimizde!

SADETTİN SARAN BORUSSİA DORTMUND'U SATIN ALDI MI?

2004 yılında Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund, finansal açıdan zorlu bir dönemden geçiyordu. Bu dönemde Sadettin Saran, kulübün 4 milyon avro değerindeki hissesini satın alarak adını Almanya futbol gündemine yazdırdı. O dönemde Saran, Dortmund'daki payını %10'a kadar artırabileceğini açıklamıştı.

Ancak, 2005 yılında kulüp içinde yaşanan mali skandallar ve taraftar tepkileri sonrası Saran, elindeki hisseleri satma kararı aldı. Böylece Türk iş insanı, sadece kısa bir süre için de olsa Almanya'nın en popüler kulüplerinden birinde söz sahibi oldu.

SADETTİN SARAN'IN BORUSSİA DORTMUND HİSSESİ VAR MI?

Günümüzde Sadettin Saran'ın Borussia Dortmund'da herhangi bir hissesi bulunmuyor. 2004'te satın aldığı hisseleri, kulüpte yaşanan mali kriz ve skandalın ardından Alman iş insanı Albrecht Knauf'a sattı. Aradan geçen yıllara rağmen satış bedeli net olarak açıklanmasa da, çeşitli kaynaklar satışın yaklaşık 30 milyon avro değerinde olduğunu öne sürüyor.

Saran, o dönem yaşanan bu süreçten sonra Almanya futbol sahnesinde kısa süreliğine adından söz ettirmiş olsa da, artık adı Türkiye ve Süper Lig ile anılıyor. 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin 34. başkanı olarak Türk futbolunun önemli figürlerinden biri haline geldi.

SADETTİN SARAN BORUSSİA DORTMUND'U KAÇA SATTI?

Sadettin Saran'ın Borussia Dortmund'daki hisselerini Alman işadamı Albrecht Knauf'a satması, o dönemde futbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Net satış bedeli resmi olarak açıklanmamış olsa da, çeşitli iddialara göre Saran hisselerini yaklaşık 30 milyon avro karşılığında elinden çıkardı.

Bu satış, Saran'ın Almanya futbol piyasasındaki kısa ama etkili yolculuğunu noktalamış oldu. Artık odağı Türkiye futbolu ve iş dünyasına kaydı.

DORTMUND TAKIMININ SAHİBİ KİM?

Borussia Dortmund, bugün Almanya Bundesliga'nın en büyük kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor. Kulübün başkanı Reinhard Rauball, CEO'su ise Hans-Joachim Watzke olarak görev yapıyor.

Dortmund, Deloitte Futbol Para Ligi verilerine göre Almanya'nın ikinci, dünyanın ise en büyük 11. kulübü konumunda. Kulübün sloganı "Echte Liebe" yani "Gerçek Aşk" olarak biliniyor ve dünya genelinde milyonlarca taraftarı bulunuyor.

BORUSSİA DORTMUND HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Borussia Dortmund, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Dortmund şehrinde kurulan köklü bir spor kulübüdür. Resmi adı Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund olan kulüp, genellikle "BVB" kısaltması ile anılır.

Futbol takımı ile tanınsa da kulüp, atletizm, boks, hentbol ve masa tenisi gibi farklı branşlarda da faaliyet göstermektedir. Dortmund, tarih boyunca Bundesliga'nın en güçlü ekiplerinden biri olarak hem Almanya'da hem de Avrupa'da büyük başarılar elde etmiştir.

BORUSSİA DORTMUND HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Borussia Dortmund, Almanya'nın en üst düzey futbol ligi olan Bundesliga'da mücadele etmektedir. 1963 yılında kurulan Bundesliga, Avrupa futbolunun en prestijli liglerinden biri olarak kabul edilir ve Dortmund, bu ligde gösterdiği performans ile hem ulusal hem uluslararası arenada önemli bir kulüp konumundadır.

Sarı-siyahlı ekip, Bundesliga'da kazandığı şampiyonluklar ve Avrupa kupalarındaki başarıları ile dünya futbolunda hatırı sayılır bir itibara sahiptir.