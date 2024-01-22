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Sacha Boey PSG'ye mi gidiyor? Sacha Boey Galatasaray'dan ayrılıyor mu, PSG'ye mi gidecek?

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Fransız devi Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey için girişimlerini sıklaştırmış durumda. Peki, Sacha Boey PSG'ye mi gidiyor? İşe detaylar...

Sacha Boey PSG'ye mi gidiyor? Fransız devi Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey için girişimlerini sıklaştırmış durumda. Peki, Sacha Boey PSG'ye mi gidiyor? Detaylar haberimizde...

SACHA BOEY PSG'YE Mİ GİDİYOR?

PSG, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey için görüşmelerini sıklaştırdı. Fransız devi, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın.

Sofoot'ta yer alan habere göre, Nordi Mukiele'nin ayrılık ihtimaline karşın Roma'dan Diego Llorente ile ilgilenen PSG, perde arkasında Sacha Boey transferi için çabalıyor.

Sacha Boey PSG'ye mi gidiyor? Sacha Boey Galatasaray'dan ayrılıyor mu, PSG'ye mi gidecek?

CAMPOS GÖRÜŞÜYOR

Haberde; Paris Saint-Germain Futbol Danışmanı Luis Campos'un, Sacha Boey transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşmelerde bulunduğu ve sarı-kırmızılı yönetimi ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Galatasaray Sacha Boey PSG Futbol Gündem Spor Haberler

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