Saadet Partisi Muratpaşa adayı Ahmet Muhammet Pişirici kimdir? 2024 Saadet Partisi Antalya Muratpaşa belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Muratpaşa belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Antalya Muratpaşa adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Muhammet Pişirici kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

AHMET MUHAMMET PİŞİRİCİ KİMDİR?

Ahmet Muhammet Pişirici, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Muratpaşa belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ MURATPAŞA ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Muratpaşa adayı belli oldu. Saadet Partisi Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Muhammet Pişirici oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.