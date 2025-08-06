Birçok kullanıcı, bugün S Sport Plus platformunda erişim sorunu yaşadığını bildirdi. Yaşanan bu sorunların, Feyenoord-Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle oluşan yoğunluktan kaynaklandığı düşünülüyor.

S SPORT PLUS ÇÖKTÜ MÜ?

Saran Holding tarafından yönetilen S Sport Plus, Feyenoord-Fenerbahçe maçının yayını sırasında yoğunluk yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu karşılaşması nedeniyle platformda olağanüstü bir yoğunluk durumu yaşandı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında 'S Sport Plus çöktü mü, neden açılmıyor?' sorularını gündeme getirdi.

Ekşi Sözlük ve eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformunda erişim sorunları ve donma-çökme problemleri yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar duruma tepki gösterirken, problemlerin sadece erişimle sınırlı olmadığı, aynı zamanda donma ve çökme sorunlarıyla da karşılaşıldığı belirtiliyor.

Bugün birçok kullanıcı S Sport Plus platformuna erişimde problem yaşadı. Bu sorunların, Feyenoord-Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle yaşanan yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Platform yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

S Sport Plus ekibinden, yaşanan teknik problem hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulacağı tahmin ediliyor. İzleyiciler, konuyla ilgili gelişmeleri bekliyor.