S Sport Plus çöktü mü?

S Sport Plus çöktü mü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

S Sport Plus'ın çökmesi ve açılmaması, sosyal medya kullanıcıları arasında yoğun şikayetlere neden oldu. Kullanıcılar, platformun neden donduğunu ve neden açılmadığını sorguluyor. Peki, S Sport Plus çöktü mü?

Birçok kullanıcı, bugün S Sport Plus platformunda erişim sorunu yaşadığını bildirdi. Yaşanan bu sorunların, Feyenoord-Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle oluşan yoğunluktan kaynaklandığı düşünülüyor.

S SPORT PLUS ÇÖKTÜ MÜ?

Saran Holding tarafından yönetilen S Sport Plus, Feyenoord-Fenerbahçe maçının yayını sırasında yoğunluk yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu karşılaşması nedeniyle platformda olağanüstü bir yoğunluk durumu yaşandı. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında 'S Sport Plus çöktü mü, neden açılmıyor?' sorularını gündeme getirdi.

Ekşi Sözlük ve eski adıyla Twitter olarak bilinen X platformunda erişim sorunları ve donma-çökme problemleri yaşandığı bildirildi. Kullanıcılar duruma tepki gösterirken, problemlerin sadece erişimle sınırlı olmadığı, aynı zamanda donma ve çökme sorunlarıyla da karşılaşıldığı belirtiliyor.

Bugün birçok kullanıcı S Sport Plus platformuna erişimde problem yaşadı. Bu sorunların, Feyenoord-Fenerbahçe karşılaşması nedeniyle yaşanan yoğunluktan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Platform yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

S Sport Plus ekibinden, yaşanan teknik problem hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulacağı tahmin ediliyor. İzleyiciler, konuyla ilgili gelişmeleri bekliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık 'havalimanı' anlaşması

Türkiye ile Suriye arasında tarihi anlaşma! Miktarı öyle böyle değil
ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı

ABD'yi alarma geçiren olay! Askeri üsse silahlı saldırı
Konya'da skandal iddia: Küçük çocuğu, otizmli diye belediyenin havuzuna almadılar

Tüm çocukları havuza alırken, sadece ona izin vermediler
PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünün arkasında durması gerekir

PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünde durması gerekir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de su için açılan kuyudan doğalgaz çıktı

Suriye'de hem Şara'yı hem de bölge halkını havalara uçuran keşif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.