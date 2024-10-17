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Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti?

Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti?
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Fenerbahçe İngiliz futbolcu Ryan Kent ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Peki, Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti?

RYAN KENT GİTTİ Mİ?

Fenerbahçe İngiliz futbolcu Ryan Kent ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

RYAN KENT KİMDİR?

Ryan Kent (d. 11 Kasım 1996), sol kanat pozisyonunda oynayan İngiliz profesyonel futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giymektedir.

Liverpool akademisinden yetişen Kent, Coventry City'deki kiralık döneminin ardından Ocak 2016'da kulüp için ilk kez ilk on birde sahaya çıktı. 2016-17 sezonunu Barnsley'de kiralık olarak geçirdi ve kulübün Sezonun Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. 2017'de Alman kulübü Freiburg'da kiralık olarak forma giydikten sonra bir kez daha kiralık olarak Bristol City'ye gitti. Kent, 2018-19 sezonunda kiralık olarak oynadığı Rangers'ta PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandıktan sonra Eylül 2019'da İskoç kulübü Rangers'a kalıcı olarak imza attı.

Eski bir İngiltere genç millî futbolcusu olup ülkesini 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde temsil etmiştir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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