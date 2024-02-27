Rothschild ailesinin dördüncü kuşak lideri olan "Baron" lakaplı Jacob Rothschild 87 yaşında hayatını kaybetti. Bu güne kadar birçok komplo teorisine konu olan Rothschild ailesi hakkında akıllarda birden fazla soru işareti oluştu. Rothschild ailesi kimdir? Rothschild aile üyeleri kim? İşte detaylar...

ROTHSCHİLD AİLESİ KİM?

Rothschild ailesi, 18. yüzyılın sonlarına doğru Almanya'nın Frankfurt şehrinde Yahudi bankacı Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) tarafından kurulmuş ve Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar açarak büyük bir finansal etki sağlamış bir ailedir. Ailenin Avusturya kolu, 1816 yılında Habsburg İmparatoru II. Francis tarafından miras sistemiyle geçen bir baronluk unvanı ile Avusturya soylusu ilan edilmiştir. İngiliz kolu ise Kraliçe Victoria'nın onayıyla Avusturya'da sahip oldukları Baron unvanını İngiltere'de de kullanma ayrıcalığına sahip olmuştur. 19. yüzyıl boyunca, Rothschild ailesinin büyük bir servet biriktirdiği ve modern tarihin en büyük özel servetlerinden birini oluşturduğu öne sürülmüştür. Bu süre zarfında, finansal alandaki başarıları ve çeşitli sektörlere yaptıkları yatırımlarla tanınmışlardır.

Avrupa'da tanınmaya başlaması, döviz ticaretiyle uğraşan ve Hesse Prensi ile ticaret yapan 1710 doğumlu Amschel Moses Rothschild'in oğlu olan Mayer Amschel Rothschild'in Frankfurt'ta 1744 yılında doğumuyla başladı. Frankfurt'un Yahudi gettosu olarak bilinen Judengasse'de doğan Mayer, bir finans kurumu kurdu ve işlerini genişletmek için 5 oğlunu farklı Avrupa şehirlerine göndererek ailenin etkisini genişletti.

ROTHSCHİLD AİLE ÜYELERİ KİM?

Amschel Mayer Rothschild (1773-1855): Frankfurt, Almanya'da doğdu ve yaşadı. Çocuksuz olarak öldü ve mirası, kardeşlerinin çocuklarına kaldı.

Salomon Mayer Rothschild (1774-1855): Avusturya'nın Viyana şehrinde bankacılık işine başladı ve Viyana'daki aile işini yönetti.

Nathan Mayer Rothschild (1777-1836): İngiltere'nin Londra şehrine yerleşti ve burada Rothschild ve oğulları adlı bankayı kurdu. Finansal alanlarda önemli bir figür oldu.

Mayer Amschel Rothschild

Calmann Mayer Rothschild (1788-1855): İtalya'nın Napoli şehrinde bankacılık işine başladı ve Napoli'deki aile işini yönetti.

Jakob Mayer Rothschild (1792-1868): Fransa'nın Paris şehrine yerleşti ve burada bankacılık işine girişti. Paris'teki aile işini yönetti.

Bu beş kardeş, Rothschild ailesinin genişlemesini ve Avrupa'nın dört bir yanına yayılmasını sağladılar. Her biri kendi şehirlerinde finansal alanda önemli bir etki yarattı ve aile şirketinin başarısına katkıda bulundular.

Jacob Rothschild

Jacob Rothschild