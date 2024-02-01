Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında yok mu?

Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak olan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlandığı açıklandı. Al-Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, 1 Şubat'ta oynanacak maçta Ronaldo'nun forma giyemeyeceğini belirtti. Peki, Ronaldo sakatlandı mı? Ronaldo Al-Nassr – Inter Miamı maçında yok mu?

RONALDO SAKATLANDI MI?

Al-Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, 1 Şubat Perşembe günü Inter Miami ile oynanacak maçta Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

MESSİ AL-HILAL FORMASI GİYEBİLİR

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun sakatlık haberinin ardından Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Al-Nassr'ın Inter Miami'den sonra oynayacağı Al-Hilal maçında Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının düzelmesi durumunda Inter Miami forması giyen Messi'nin 1 maçlığına Al-Hilal forması giyebileceği öne sürüldü.