Ronaldo'dan skandal hareket! Taraftarlara ne yaptı?

Suudi Arabistan Pro Lig ekipleri Al Hilal ile Al Nassr hazırlık maçında karşılaştı. Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Ronaldo ne yaptı? Taraftarlara ne yaptı?

RONALDO NE YAPTI?

Maçın bitiminde ise beklenmedik bir olay meydana geldi. Bir Al Hilal taraftarı Al Nassr'ın yıldızı Ronaldo'ya Al Hilal'in formasını fırlattı. Önüne atılan formayı görünce çılgına dönen Ronaldo, formayı şortunun içine soktuktan sonra taraftara geri fırlattı. Milyonlarca hayranı olan yıldız futbolcunun bu skandal hareketi mücadelenin önüne geçti. Ronaldo'nun bu davranışı futbolseverlerden büyük eleştiri aldı.