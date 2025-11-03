Haberler

Robben öldü mü, Arjen Robben yaşıyor mu?
Güncelleme:
"RIP Arjen Robben" adlı Facebook grubunda yapılan paylaşımlar, Hollandalı efsane futbolcunun hayatını kaybettiğine dair söylentilerin hızla yayılmasına neden oldu. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırarak futbolseverlerin endişelenmesine yol açtı. Peki, gerçekten Arjen Robben öldü mü? Ünlü futbolcunun sağlık durumu nasıl?

Futbol dünyasında unutulmaz performanslarıyla iz bırakan Arjen Robben hakkında son günlerde ortaya atılan "öldü" iddiaları, gerçeği yansıtmıyor. Sosyal medyada dolaşan bu asılsız haberler kısa sürede büyük kitlelere ulaşsa da, Robben'in hayatta olduğu ve herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı netlik kazandı.

ARJEN ROBBEN YAŞIYOR MU?

Hollandalı futbol efsanesi Arjen Robben, son günlerde sosyal medyada yayılan iddialar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Facebook'taki bazı gruplarda paylaşılan gönderiler, Robben'in yaşamını yitirdiği yönünde söylentilerin yayılmasına yol açtı. Ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Robben'in ailesi veya menajeri tarafından ölüm haberine ilişkin herhangi bir doğrulama yapılmadı. Bu nedenle söz konusu paylaşımlar tamamen asılsızdır. Arjen Robben hayattadır ve kendisi hakkında ortaya atılan "öldü" iddiaları doğru değildir. Sosyal medyada hızla yayılan bu haberlerin hiçbir resmi dayanağı bulunmamaktadır.

Ayrıca Hollandalı yıldızın sağlık durumuna dair olumsuz bir gelişme de bildirilmemiştir. Robben'in iyi olduğu ve ailesiyle birlikte huzurlu bir yaşam sürdüğü bilinmektedir.

ARJEN ROBBEN KİMDİR?

Arjen Robben, 23 Ocak 1984 tarihinde Hollanda'nın Bedum kentinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine FC Groningen'de başlayan Robben, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve ardından PSV Eindhoven'a transfer oldu.

PSV'deki başarısının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına giren Robben, 2004 yılında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Yorumlar (1)

Faruk Omar:

