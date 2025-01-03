Rizespor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Rizespor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Rizespor Beşiktaş maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Rizespor Beşiktaş maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Rizespor Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rizespor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rizespor Beşiktaş maçı Rize'da, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.