Rizespor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'i! Rizespor Beşiktaş maçı 11'lerinde kimler var? Beşiktaş'ın 11'i
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Peki, Rizespor Beşiktaş maçı 11'lerinde kimler var? İşte Rizespor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'i!
Rizespor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'i! Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Peki, Rizespor Beşiktaş maçı 11'lerinde kimler var? İşte Rizespor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11'i haberimizde...
RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU İLK 11'İ
Beşiktaş; Mert Günok; Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk.
Çaykur Rizespor; Gökhan Akkan; Taha Şahin, Emirhan Topçu, Anıl Yaşar, Casper Hojer Nielsen, Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin, Benhur Keser, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Adolfo Gaich.
RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Rizespor - Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak.
RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Rizespor - Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Rizespor - Beşiktaş maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Rizespor - Beşiktaş maçı Rize'de, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.