Rizespor Antalyaspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Rizespor Antalyaspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?

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RİZESPOR ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Rizespor Antalyaspor maçı 2-0'lık Rizespor üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ikinci yarı oynanıyor.

RİZESPOR ANTALYASPOR ÖZET

Rizespor Antalyaspor maç özetini maçın ardından Bein Sports kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Rizespor Antalyaspor maç özeti linki üzerinden Rizespor Antalyaspor özetine ulaşabilirsiniz.

RİZESPOR ANTALYASPOR ÖZET VİDEOSU

RİZESPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Rizespor Antalyaspor maçı 4 Ekim 2024 günü oynandı.

RİZESPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Rizespor Antalyaspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.