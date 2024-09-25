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Rigas RFS Galatasaray maçı ne zaman UEFA Avrupa Ligi?

Rigas RFS Galatasaray maçı ne zaman UEFA Avrupa Ligi?
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi ve eşleşmeler belli oldu. Peki, Galatasaray RFS maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi RFS maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netlik kazandı. Kuralar çekildi. Peki, Rigas RFS Galatasaray maçı ne zaman?

RİGAS RFS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak

RigasGalatasaray maçı 3 Ekim Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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