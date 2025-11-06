Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Ajax'ı Victor Osimhen'in 3 golüyle mağlup ederek 9 puana yükseldi.

RIDVAN DİLMEN'DEN GALATASARAY KEHABETİ

Aldığı galibiyetlerin ardından ilk 24 yolunda avantajı cebine koyan Galatasaray için Sports Digitale YouTube kanalında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir iddia geldi. Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ı ilk 8'e taşıyacak puanı tahmin etti.

''İLK 8 İÇİN 8 PUAN YETER''

Rıdvan Dilmen, ilk 8 için 8 puanın yeterli olacağını ifade ederek, "Galatasaray 8 puan daha alırsa ilk 8 için yeter diyorum. Union Saint- Gilloise 3, Monaco 3, Atletico ve City'den 1'er puan alsa dahi yeter. 1 puan iyidir ikisi için de. Monaco çok Ajax deplasmanı gibi olmaz. Tabii fena takım değil ama o stat, deplasman stadı değil yani." dedi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maçları: