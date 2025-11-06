Haberler

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti

Güncelleme:
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ajax'ı mağlup eden Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulunarak dikkat çeken bir iddiada bulundu. Rıdvan Dilmen, "Galatasaray 8 puan daha alırsa ilk 8 için yeter diyorum. Union Saint-Gilloise 3, Monaco 3, Atletico ve City'den 1'er puan alsa dahi yeter. 1 puan iyidir ikisi için de.'' dedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 mağlup ederek 9 puana ulaştı.
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalması için 8 puanın yeterli olacağını belirtti.
  • Galatasaray'ın sıradaki maçları Union Saint-Gilloise, AS Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile olacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Ajax'ı Victor Osimhen'in 3 golüyle mağlup ederek 9 puana yükseldi.

RIDVAN DİLMEN'DEN GALATASARAY KEHABETİ

Aldığı galibiyetlerin ardından ilk 24 yolunda avantajı cebine koyan Galatasaray için Sports Digitale YouTube kanalında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir iddia geldi. Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ı ilk 8'e taşıyacak puanı tahmin etti.

''İLK 8 İÇİN 8 PUAN YETER''

Rıdvan Dilmen, ilk 8 için 8 puanın yeterli olacağını ifade ederek, "Galatasaray 8 puan daha alırsa ilk 8 için yeter diyorum. Union Saint- Gilloise 3, Monaco 3, Atletico ve City'den 1'er puan alsa dahi yeter. 1 puan iyidir ikisi için de. Monaco çok Ajax deplasmanı gibi olmaz. Tabii fena takım değil ama o stat, deplasman stadı değil yani." dedi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maçları:

  • Galatasaray-Union Saint-Gilloise
  • AS Monaco-Galatasaray
  • Galatasaray-Atletico Madrid
  • Manchester City-Galatasaray
500

