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Rey Manaj sakatlandı mı, son durumu ne? Rey Manaj kaç maç yok?

Rey Manaj sakatlandı mı, son durumu ne? Rey Manaj kaç maç yok?
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Sivasspor'da golcü futbolcu Rey Manaj, Göztepe maçının 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Bilinci kapalı olan Manaj, saha içine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rey Manaj sakatlandı mı , son durumu ne? Rey Manaj kaç maç yok?

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Sivasspor'da takımın gol yollarındaki en etkili silahı olan Rey Manaj, yaşadığı sakatlığın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rey Manaj sakatlandı mı , son durumu ne? Rey Manaj kaç maç yok?

REY MANAJ SAKATLANDI MI, SON DURUMU NE?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın 3. dakikasında Efkan Bekiroğlu'nun sol taraftan yaptığı ortada altıpas üzerinde Rey Manaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Kafa vuruşu sonrası Koray Günter ile çarpışan ve yerde kalan Rey Manaj, oyuna devam edemedi. Bilinci kapalı olan Manaj için sahaya ambulans girdi ve oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Rey Manaj, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor, çarpışma sonrası bilincini kaybeden Rey Manaj'ın, hastanede bilincinin açıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir.

Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır.

Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj'ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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