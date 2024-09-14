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Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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Real Sociedad Real Madrid La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Sociedad Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Sociedad Real Madrid maçı yayın bilgisi!

Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Sociedad Real Madrid La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Sociedad Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Sociedad Real Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde!

REAL SOCİEDAD REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad Real Madrid maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Real Sociedad Real Madrid maçını S Sport Plus'tan şifresiz izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir. S Sport Plus Paketi sahipleri bu akşamki Real Sociedad Real Madrid maçını şifresiz izleyebilecekler.

REAL SOCİEDAD REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Sociedad Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.

REAL SOCİEDAD REAL MADRİD İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Real Sociedad Real Madrid maçı 11'leri belli oldu:

Sociedad 11: Remiro, Lopez, Aguerd, Zubeldia, Aramburu, Sucic, Zubimendi, Gomez, Kubo, Becker, Sadiq

Real Madrid 11: Courtois, Mendy, Rüdiger, Militao, Carvajal, Modric, Valverde, Vinicius, Arda Güler, Brahim Diaz, Mbappe

REAL SOCİEDAD REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Sociedad Real Madrid maçı, San Sebastian'da, Reale Seguros Stadyumu'nda oynanacak.

Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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