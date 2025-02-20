Real Sociedad Midtjylland CANLI nereden izlenir? UEFA Avrupa Lig Real Sociedad Midtjylland maçı ne zaman, hangi kanalda?

Real Sociedad Midtjylland maçı hangi kanalda? Real Sociedad Midtjylland maçı öncesi Real Sociedad Midtjylland maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. UEFA Avrupa Lig'in önemli mücadelelerinden Real Sociedad Midtjylland maçı detayları araştırılıyor. Peki, Real Sociedad Midtjylland maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Sociedad Midtjylland maçı yayın bilgisi haberimizde!

REAL SOCİEDAD MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad ile Midtjylland arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, tabii Spor 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

REAL SOCİEDAD MİDTJYLLANDMAÇI SAAT KAÇTA?

Real Sociedad Midtjylland maçı, 20 Şubat Perşembe günü oynanıyor.

Real Sociedad Midtjylland maçı, saat 23:00'te başlayacak.

REAL SOCİEDAD MİDTJYLLAND MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Sociedad Midtjylland maçı henüz bitmedi.

REAL SOCİEDAD MİDTJYLLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Sociedad ve Midtjylland, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, San Sebastian'da, Reale Arena Stadyumu'nda oynanacak.