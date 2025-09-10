Real Madrid - Real Socieadad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

La Liga'nın 2025/26 sezonu tüm hızıyla devam ederken, futbolseverlerin heyecanla beklediği Real Sociedad – Real Madrid maçı için geri sayım başladı. İki güçlü takımın karşı karşıya geleceği bu zorlu mücadele, sadece üç puan için değil, sezonun gidişatı açısından da büyük önem taşıyor. Real Sociedad-Real Madrid maçı ne zaman,Hangi kanalda yayınlanacak ve Real Sociedad-Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

REAL SOCIEDAD-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 4. haftasında büyük heyecan: Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Tarih 13 Eylül 2025 Cumartesi. Bu buluşmanın kesin tarihi, hem sezonun erken heyecanını, hem de Kral Kupası'ndan farklı bir kulvarı vurguluyor. UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'ne geçiş yapacak kulüpler için kritik bir durak anlamına geliyor.

REAL SOCIEDAD-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Randevu saat 17.15. Ne çok erken ne çok geç—ideal bir zaman dilimi. Takip edenler öğleden sonra mesaisinin hemen ardından enerjilerini maça yöneltebilecek. Her iki kulübün taraftarları için değerlendirilebilir saat.

REAL SOCIEDAD-REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S?Sport ve S?Sport Plus kanallarından canlı yayınla ekranlara gelecek. Bu, özellikle Türkiye'deki izleyici kitlesi açısından geniş erişim sağlıyor. Ayrıca, Exxen üzerinden Spor Extra üyeliği olanlar da maçı izleyebilecek. Tabii bu platform uyarısı, izleyicilerin abone türüne dikkat etmesini gerektiriyor.

REAL SOCIEDAD-REAL MADRİD MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Takımın kreatif rotasında önemli bir isim: Arda Güler. Xabi Alonso yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de görev alıyor. Mallorca maçında gol katkısı yapmış olması, form grafiğinin yükselişte olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla, Real Sociedad karşısında da ilk 11'de sahaya çıkması beklenenler arasında. Bu, hem gazetecilik analizi hem de taraftar beklentisini karşılayan güvenilir bir öngörü sayılabilir.