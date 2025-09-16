Haberler

Real Madrid Marsilya hangi kanalda? Real Madrid Marsilya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Marsilya hangi kanalda? Real Madrid Marsilya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Marsilya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Marsilya maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Marsilya maçı yayın bilgisi!

Real Madrid Marsilya maçı hangi kanalda? Real Madrid Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Marsilya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Marsilya maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Marsilya maçı yayın bilgisi haberimizde!

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Marsilya maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Marsilya maçını Tabii kullanıcıları şifresiz Tabii Spor'dan izleyebilecekler.

Real Madrid Marsilya hangi kanalda? Real Madrid Marsilya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Marsilya maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Görüntü Türkiye'den! 310 kiloluk cenazeyi evden böyle çıkardılar

Barış'tan acı haber! Cenazesi evinden böyle çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Fenerbahçe'nin dev rekorunu kırmaya 1 adım uzakta

Ezeli rakibin dev rekoru 1 maç sonra kırılabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.