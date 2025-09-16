Real Madrid Marsilya hangi kanalda? Real Madrid Marsilya maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Marsilya maçı hangi kanalda? Real Madrid Marsilya UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Marsilya maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Marsilya maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Marsilya maçı yayın bilgisi haberimizde!

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Marsilya maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Marsilya maçını Tabii kullanıcıları şifresiz Tabii Spor'dan izleyebilecekler.

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Marsilya maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.