Real Madrid-Manchester City Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid muhtemel 11'i!

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında, Real Madrid ve Manchester City karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Real Madrid-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar...

REAL MADRID MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Manchester City arasındaki rövanş maçı, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü TSİ 23:00'te Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele tabii spor ekranından yayınlanacak.

REAL MADRID MUHTEMEL 11

Maçın hakemi, Rumen István Kovács olacak. Real Madrid'in muhtemel 11'inde Courtois, Tchouaméni, Raúl, Mendy, Valverde, Ceballos, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinícius ve Mbappé yer alırken; Manchester City'nin muhtemel kadrosunda Ederson, Dias, Aké, Gvardiol, Akanji, Stones, De Bruyne, Silva, Savinho, Grealish ve Haaland bulunuyor.

MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11

Ederson, Dias, Ake, Gvardiol, Akanji, Stones, De Bruyne, Silva, Savinho, Grealish, Haaland.