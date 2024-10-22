Real Madrid Borussia Dortmund maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Borussia Dortmund golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı 5-2'lik Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi. Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI YAYIN

Real Madrid Borussia Dortmund maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı linki üzerinden canlı maç yayınına ulaşabilirsiniz.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı saat 22.00'de başlayacak.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRİD BORUSSİA DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Borussia Dortmund maçı Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.