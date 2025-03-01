Real Betis Real Madrid maç özeti ve golleri! (VİDEO) Real Betis Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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REAL BETİS REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

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REAL BETİS REAL MADRİD ÖZET

Real Betis Real Madrid maç özetini maçın ardından S Sport YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

REAL BETİS REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Betis Real Madrid maçı 2-1'lık Real Betis üstünlüğüyle sona erdi.

REAL BETİS REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Betis Real Madrid maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.