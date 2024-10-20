Rashica neden yok? Rashica sakat mı, cezalı mı? Rashica kadroda yok mu?

Süper Lig devi Beşiktaş, ligin 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak. Peki, Rashica neden yok? Rashica sakat mı, cezalı mı? Rashica kadroda yok mu?

RASHİCA NEDEN YOK?

Ligde çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 3. sırada girdi. Konyaspor ise bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Süper Lig'in kalan bölümünde yaptığı 8 müsabakanın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünden mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, 11 puanla 8. basamakta yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş ; Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Semih , Immobile.

Konyaspor ; Slowik, Boraniyasevic, Adil, Uğurcan, Guilherme, Boateng, Bazoer, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.

RASHİCA HAKKINDA AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptandığını duyurdu. Rashica, UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçta ağrı nedeniyle oyuna devam edemedi.

Beşiktaş Kulübü, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Milot Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Rashica'nın Kosova Milli Takımı'nın dün UEFA Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemediği bildirildi.

Milot Rashica'nın çekilen MR'ında uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem saptandığı kaydedildi. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun tedavisine başlandığı aktarıldı.