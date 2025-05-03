RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 4 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Mersin'de oynanan karşılaşmayı RAMS Başakşehir, 4-2 kazandı.

BAŞAKŞEHİR GERİDEN GELDİ

Hatayspor, 4. dakikada Carlos Strandberg'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Başakşehir, bu gole 9. dakikada Krzysztof Piatek ve 30. dakikada Yusuf Sarı'nın golleriyle karşılık verdi. Maçın 45. dakikasında Krzysztof Piatek penaltı vuruşundan yararlanamazken ilk yarı 2-1'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıda Hatayspor 56. dakikada Bilal Boutobba ile durumu 2-2 yaptı. Son dakikalarda baskısını artıran RAMS Başakşehir 82. dakikada Ivan Brnic ile 3-2 öne geçti. Maçta son sözü de konuk ekip Başakşehir söyledi. Mücadelenin 90. dakikasında Joao Figueiredo'nun penaltıdan attığı golle Çağdaş Atan'ın öğrencileri maçı 4-2 kazandı.

AVRUPA İDDİASI SÜRÜYOR

Başakşehir bu galibiyetin ardından puanını 51'e yükseltti ve Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü. Küme düşmesi belli olan Hatayspor ise 19 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Göztepe'ye konuk olacak. Başakşehir, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.