Ramazan desteği başvuruları başladı! Yardım parası alınabilecek: İşte adım adım detaylar

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte dar gelirli hanelere sağlanan nakit destek ve gıda kolisi yardımları yeniden gündeme taşındı. 2026 yılı Ramazan yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecinin nasıl işlediğini ve işlemlerin nereden yapılacağını araştırıyor. Sosyal destek programları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor ve il ile ilçelerde kaymakamlıklara bağlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla hayata geçiriliyor.

RAMAZAN YARDIMI PARASI ALABİLECEKSİNİZ: BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI!

Ramazan desteklerinden faydalanmak isteyenler iki farklı yöntemle başvuru gerçekleştirebiliyor:

e-Devlet üzerinden online başvuru

Sosyal yardım başvuruları, e-Devlet kapısı aracılığıyla elektronik ortamda yapılabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra "Sosyal Yardım Başvurusu" hizmeti seçilerek ilgili form dolduruluyor ve başvuru tamamlanıyor.

SYDV'ye doğrudan başvuru

Vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçedeki SYDV'ye kimlik belgeleriyle birlikte şahsen müracaat edebiliyor. Başvuru sırasında hane halkı geliri, mevcut sosyal durum ve ihtiyaç kriterleri dikkate alınıyor.

RAMAZAN YARDIMI BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan kişiler, sonuçları yine e-Devlet sistemi üzerinden takip edebiliyor. "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden başvurunun hangi aşamada olduğu görüntülenebiliyor.

RAMAZAN YARDIMI KİMLERE VERİLİYOR?

Ramazan kapsamında sağlanan nakdi ve ayni yardımlar genellikle; Hane geliri belirlenen muhtaçlık sınırının altında olanlara, Düzenli bir geliri bulunmayanlara, Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahiplerine yöneliktir. Başvuruların ardından SYDV ekipleri tarafından sosyal inceleme süreci yürütülür. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen hanelere nakit destek ya da gıda yardımı sağlanır