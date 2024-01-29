Ramazan ayı ne zaman 2024? Oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

2024 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Ramazan ayı, Müslümanların en kutsal aylarından biri olarak kabul edilir ve bu dönemde oruç tutulur. Hicrî takvime göre 9. ay olan Ramazan, bu yıl mart ayında başlayacak. İşte 2024 Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk oruç günü! 2024 Ramazan ayı ne zaman? Oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

10 Mart gecesi Ramazan başlamış olacak. 10 Mart 2024 Pazar gecesi Müslüman halkı ilk sahurunu yapacak ve 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde ilk iftarını yapacaktır.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

2024 yılında ramazan ayında 30 günlük bir oruç dönemi yaşanacaktır. 11 Mart 2024 Pazartesi ilk iftar olacaktır. 9 Nisan 2024 Salı günü ise son iftarla ramazan bitecektir.

ÜÇ AYLARNE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Takvime göre üç aylar, 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. 2024 Ramazan ayı ise 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile başlayacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ NASIL?

11 Ocak Perşembe: Regaip Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe