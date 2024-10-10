Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında?

Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? 22 kez grand-slam kazanan Nadal, kariyeri boyunca 209 hafta erkek tenisinin 1 numarası olarak kaldı. Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

RAFAEL NADAL TENİSİ BIRAKTI MI?

38 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kariyerini noktaladığını açıkladı. 22 kez grand-slam kazanan 38 yaşındaki İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kariyerini noktaladığını duyurdu.

Dünya'nın bir numarası Roger Federer'e karşı üst üste beşinci galibiyetini alırken, toprak korttaki yenilmezlik serisini 60 maça çıkardı. Bu alanda eski rekor, 53 galibiyetle 1977'de Arjantinli Guillermo Vilas tarafından elde edilmişti. Nadal'ın toprak korttaki 81 maçlık yenilmezlik serisi, 2007 yılında Hamburg finalinde Roger Federer tarafından sonlandırıldı.

Rafael Nadal

RAFAEL NADAL KİMDİR?

Rafael Nadal, profesyonel tenis dünyasında ilk kez 17 yaşında oynadığı 2003 Monte Carlo Master Series turnuvasıyla dikkat çekti. Karol Kucera ve Albert Costa'yı yenerek gelecekteki büyük başarıların ilk basamağını çıktı. ATP seviyesinde oynadığı üçüncü turnuvada Carlos Moya'yı mağlup edip herkesi şaşırttı. Oynadığı ilk grand slam olan Wimbledon 2003'te 3. tura yükseldi.

2004'ten itibaren klasmanda hızla yükseldi. 2004 yılında Sopot turnuvasını kazanan Nadal, bir yıl sonra aralarında Fransa Açık ve dört Master Serisi (Roma, Monte Carlo, Madrid, Montreal) turnuvasının da olduğu toplam 11 şampiyonluk elde etti. Nadal 2005 yılını Roger Federer'in ardından ikinci sırada bitirdi. Nadal, 2006'da Dubai finalinde Federer'i yenerek onun sert zemindeki 56 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. İkinci grand slam turnuvasını yine Fransa Açık'ta kazandı.