PYBS bursunu kazanan kişilerin burslarının ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Öğrenciler PYBS yattı mı? Sorusunu soruyor. İlk defa bu bursu alacak öğrenciler ise PYBS nedir, bursu ne kadar, başvuru 2023 ne zaman? Sorgularıyla ilgileniyor.

Pybs bursluluk ücreti veya diğer bir adıyla İOKBS burs ödeme tarihleri öğrenciler ve aileleri tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere her ay ödenen bu burslar hakkında PYBS yattı mı? PYBS nedir, bursu ne kadar, başvuru 2023 ne zaman? Sorguları gündem oldu. İşte detaylar…

PYBS YATTI MI?

PYBS bursları her ayın 25'inde olmak üzere aylık bir şekilde ödenecektir. İlk burs ödemesi, okulların açılmasından sonraki yaklaşık 2 hafta içinde gerçekleştirilmektedir. Sistemsel sorunlar nedeniyle zaman zaman burs ödemelerinin geciktiği bazı yıllar yaşanmıştır. İlk PYBS burs ödemenizi eylül ya da ekim ayı içinde alacağınızı belirtmek isteriz. Bu yeni düzenlemeyle birlikte aylık burs miktarı 1.014,50 TL olarak belirlenmiştir.

PYBS NEDİR, BURSU NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir. Bu yeni düzenlemeyle birlikte aylık burs miktarı 1.014,50 TL olarak belirlenmiştir.

PYBS BURSU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İOKBS bursunun ödemesi hesaplara aktarıldı mı, bunu kontrol etmek için e-Okul VBS platformunu kullanabilirsiniz. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. E-Okul VBS'ye T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik adımlarını geçtikten sonra doğru yanıtlarıyla doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, eğitim aldığı şube gibi soruları yanıtlayarak hesaplarına giriş yapabilirler.

Sonrasında sol taraftaki menü seçeneklerini kullanarak "Burs Ödeme Bilgileri" sekmesine giderek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirler. Ayrıca PTT aracılığıyla burs ödemesini alan öğrenciler, ad, soyad, e-posta ve telefon numarası bilgilerini kullanarak PTT canlı destek hizmetini telefonlarından veya bilgisayarlarından kullanarak burs ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.