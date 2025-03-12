PTT PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? PTT personel alımı 2025 olacak mı? KPSS'li ve KPSS'siz postane alımları var mı ne zaman?

Posta ve Telgraf Teşkilatının ( Ptt ), 2025 yılında gerçekleştireceği memur ve işçi alımları hakkında yapacağı duyurular büyük bir merakla bekleniyor. Birçok kişi, PTT 2025 başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt ararken, alımların KPSS şartıyla mı yoksa KPSS'siz mi yapılacağı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, PTT 2025 personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak, hangi pozisyonlara alım yapılacak? İşte, PTT personel alımlarıyla ilgili en güncel bilgiler ve detaylar…

PTT PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI, 2025 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

PTT'nin 2025 yılında personel alımı yapması bekleniyor ancak şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.Geçmiş yıllara bakıldığında, başvuruların ilk çeyrekte (Ocak-Nisan ayları arasında) veya yıl ortasında başlaması muhtemel.Geçmiş yıllarda olduğu gibi, alımların Resmi Gazete, İŞKUR ve PTT'nin resmi web sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

PTT PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

PTT PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT'nin personel alımlarında adaylardan bazı genel ve özel şartları sağlamaları bekleniyor. 2025 PTT memur alımı için adaylardan beklenen şartlar şunlar olabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

En az 18 yaşında olmak ve 36 yaşını doldurmamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Sabıka kaydı temiz olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru yapılacak kadroya göre KPSS puanı gerekip gerekmediği, eğitim seviyesi ve deneyim şartları değişebilir.

PTT PERSONEL ALIMI 2025 BAŞVURU

PTT PERSONEL ALIMI 2025 İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

PTT personel alımları genellikle PTT'nin resmi internet sitesi, Resmi Gazete ve İŞKUR üzerinden duyurulmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların belirtilen tarihlerde gerekli belgelerle birlikte online olarak başvuru yapmaları gerekecek.