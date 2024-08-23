Paris Saint-Germain (PSG) ve Montpellier maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Futbol severler, Fransa Ligi'nin 2. Haftasındaki maçları araştırıyor. Bu akşam oynanacak olan PSG- Montpellier maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı aratılıyor. Peki, PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

PSG- MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN?

PSG - Montpellier maçı 23 Ağustos Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

PSG- MONTPELLIER MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Connect ile TOD TV ekranlarından canlı yayınlanacak.