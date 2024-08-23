PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda?
PSG ile Montpellier arasında oynanacak olan maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbol severler, PSG- Montpellier maçının hangi kanalda yayınlanacağını da araştırıyorlar. Maçın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Paris Saint-Germain (PSG) ve Montpellier maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Futbol severler, Fransa Ligi'nin 2. Haftasındaki maçları araştırıyor. Bu akşam oynanacak olan PSG- Montpellier maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı aratılıyor. Peki, PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...