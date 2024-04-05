Survivor Allstar'da haftanın son dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın hangi takım olduğu, eleme adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Poyraz elendi mi? Survivor Poyraz elendi mi 5 Nisan Cuma?

4 Nisan SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım ada konseyinde ilk eleme adayını belirlediler. İlk eleme adayı Hakan oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı kırmızı takımdan Sercan oldu.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. eleme adayı mavi takımdan Poyraz oldu.

4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 4. eleme adayı Özgür oldu.

4 NİSAN PERŞEMBE KİM ELENDİ?

Survivor 2024 All Star yarışmasında 4 Nisan Perşembe günü düello oynanıyor. Yarış henüz sona ermedi. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz.