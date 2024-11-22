Poşete zam gelecek mi? 2025 Plastik poşet ücreti ne kadar olacak?

Poşete zam gelecek mi? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, 5 yıldır 25 kuruş olarak uygulanan plastik poşetlerin 2025'teki bedelini görüşmek için bir araya geldi. Vatandaşlar, yeni yılda plastik poşet ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmiş ve 25 kuruş olmuştu. 2025 yılında plastik poşetin ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, Poşete zam gelecek mi? Plastik poşet ücreti ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

POŞETE ZAM GELECEK Mİ?

Toplantıda, bir poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 liraya ulaştığına dikkati çekildi. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı da vurgulandı.

PLASTİK POŞET ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini istişare etmek için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yapıldı.