Porto - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Porto - Club Brugge maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Porto - Club Brugge bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Porto - Club Brugge maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Porto - Club Brugge maçı ne zaman?