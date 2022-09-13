Porto - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Porto - Club Brugge maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Porto - Club Brugge bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Porto - Club Brugge maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Porto - Club Brugge maçı ne zaman?
Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Porto - Club Brugge karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Porto - Club Brugge maçı şifresiz mi? Porto - Club Brugge maçı hakemi kim? Porto - Club Brugge maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Porto - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Porto - Club Brugge maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Porto ile Club Brugge arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Porto-Club Brugge Maçı, 13 Eylül Salı günü oynanacak.
Porto-Club Brugge Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Porto ve Club Brugge, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Porto'da, Dragão Stadyumu'nda oynanacak.