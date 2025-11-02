Porto Braga maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

Porto ile Braga arasında oynanacak karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler, maçın ne zaman başlayacağı, yayıncı kuruluş ve yayının şifresiz olup olmadığıyla ilgili detayları merak ediyor.

PORTO – BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Portekiz Liga NOS'ta haftanın dikkat çeken mücadelesinde Porto ile Braga karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu zorlu karşılaşmayı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Porto–Braga mücadelesi, S Sport Plus platformunda canlı yayınlanacak. İzleyiciler, maçı internet üzerinden erişilebilen platform aracılığıyla takip edebilecek. Yayın, şifreli olarak yapılacaktır.

TİVİBU SPOR 2 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı Tivibu Spor 2 kanalından izlemek isteyen futbolseverler, maçı Tivibu 79. kanal üzerinden takip edebilir. Yayın, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilecektir.

PORTO – BRAGA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Portekiz'in dev ekiplerinden Porto ile Braga arasındaki mücadele, 2 Kasım Pazar günü oynanacak.

PORTO – BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşma, 23:30'da başlayacak.

PORTO – BRAGA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Porto ile Braga'yı karşı karşıya getirecek olan bu heyecan dolu maç, Estádio do Dragão Stadyumu'nda, Porto kentinde oynanacak. Ev sahibi Porto, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.