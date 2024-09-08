Portekiz İskoçya arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Portekiz İskoçya CANLI izle! Portekiz İskoçya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir?

PORTEKİZ İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz İskoçya arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

PORTEKİZ İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz İskoçya Maçı, 08 Eylül Pazar günü oynanacak. Portekiz İskoçya Maçı,saat 21.45'te başlayacak.

PORTEKİZ İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz İskoçya maçı Rijeka'da, HNK Rijeka Stadyumu'nda oynanacak.