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POLİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek başkomiser ve polis maaşı ne kadar oldu?

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2025 memur maaşını belirleyen enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, 2024 zamlı polis memuru maaşları da netleşiyor. Ocak 2025 itibarıyla polis memuru ve başkomiser maaşlarında zamlı artışlar gerçekleşecek. Polis maaşları, kıdem yılı, derece, kademe ve hizmet yılı gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Peki, 2025 Ocak polis memuru ve başkomiser maaşları ne kadar olacak?

En düşük ve en yüksek polis zamlı maaşları ne kadar olacağı merak edilirken Ocak 2025'te zamlı başkomiser maaşları kaç TL olacağı gündemde. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşlarında güncellendi. En yüksek polis maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

2025 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Başkomiser (3/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -62268 TL

Polis Memuru (8/1)

2024 (Temmuz-Aralık) - 55.821 TL

2025 (Ocak-Haziran) -62.268 TL

POLİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek başkomiser ve polis maaşı ne kadar oldu?

MEMUR ZAMLI MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.

POLİS MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek başkomiser ve polis maaşı ne kadar oldu?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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