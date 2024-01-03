Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı ne zaman?

PINAR KARŞIYAKA - BREOGAN MAÇI NE ZAMAN?

Pınar Karşıyaka ile Breogan arasındaki heyecan dolu FIBA Şampiyonlar Ligi maçı, 03 Ocak Çarşamba günü Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maç, Türksat uydusu üzerinden Tivibu 78 numaralı kanaldan ve internet üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

Pınar Karşıyaka-Breogan mücadelesi, 03 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Heyecan dolu anları kaçırmamak için Tivibu Spor 1'i takip edebilirsiniz.

Bu önemli FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, İzmir'deki Karşıyaka Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek. Takımlar arasındaki mücadeleyi izleyerek spor dolu anları yakından yaşayabilirsiniz.