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Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı!

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Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Breogan Basket maçı ne zaman?

PINAR KARŞIYAKA - BREOGAN MAÇI NE ZAMAN?

Pınar Karşıyaka ile Breogan arasındaki heyecan dolu FIBA Şampiyonlar Ligi maçı, 03 Ocak Çarşamba günü Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Maç, Türksat uydusu üzerinden Tivibu 78 numaralı kanaldan ve internet üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.

Pınar Karşıyaka-Breogan mücadelesi, 03 Ocak Çarşamba günü saat 20:30'da başlayacak. Heyecan dolu anları kaçırmamak için Tivibu Spor 1'i takip edebilirsiniz.

Bu önemli FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, İzmir'deki Karşıyaka Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek. Takımlar arasındaki mücadeleyi izleyerek spor dolu anları yakından yaşayabilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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