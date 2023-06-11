Pep Guardiola kaç Şampiyonlar Ligi kazandı? Pep Guardiola'nın toplam kaç Şampiyonlar Ligi kupası var?

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i 1-0 mağlup eden Manchester City, Avrupa'nın en büyüğü oldu. Bunun ardından futbol severler Pep Guardiola'nın toplam kaç Şampiyonlar Ligi kupası var merak etti. İşte bilgiler...

Pep Guardiola'nın toplam kaç Ş. ligi kupası var? Pep Guardiola kaç kere Şampiyonlar Ligi kupası kazandı? merak ediliyor. Ayrıntılar sizlerle...

PEP GUARDİOLA TOPLAM KAÇ ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI?

Pep Guardiola'nın toplamda 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunmaktadır. Guardiola bu sezon M. City ile kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile bu kulvarda 3. şampiyonluğunu yaşadı. Pep, 2 kere Barcelona'da ve 1 kere City'de olmak üzere toplam 3 kere UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştır.

Pep Guardiola'nın kazandığı Ş. Ligi kupaları ve takımları:

2008-2009 : Barcelona

Barcelona 2010-2011 : Barcelona

Barcelona 2022-2023 : Manchester City

PEP GUARDİOLA KİMDİR?

Josep "Pep" Guardiola i Sala (d. 18 Ocak 1971, Santpedor), İspanyol teknik direktör ve eski millî futbolcudur. İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester City takımının teknik direktörüdür.

Kariyeri

Kulüp kariyeri

Lakabı "Pep" olan Guardiola kariyerine amatör olarak Gimnàstic de Manresa takımında başlamış ardından 13 yaşında FC Barcelona'nın altyapı kulübü olan FC Barcelona B'ye geçti. Yaklaşık 6 yıl FC Barcelona'nın altyapısında oynayan Guardiola, 1990 yılında profesyonel oldu. FC Barcelona ile La Liga'daki ilk maçına 16 Aralık 1990 tarihinde Cádiz CF ile oynanan maçta çıktı. Defansif orta saha futboluyla öne çıkan futbolcu, 1997 yılında José Mari Bakero'dan takım kaptanlığını devraldı. 1990-2001 yılları arasında FC Barcelona ile ligde 263, toplamda ise 379 maça çıktı. Guardiola, 17 Haziran 2001 tarihinde Valencia oynanan lig maçıyla FC Barcelona kariyerini noktaladı.

FC Barcelona'dan ayrıldıktan sonra İtalya'ya geçerek Brescia Calcio ve AS Roma takımlarında oynadı. Ancak burada fazla başarılı olamadı ve Nandrolon testinin pozitif çıkıp 4 ay ceza almasıyla İtalya'daki kariyerine son verdi.

İtalya kariyerinden sonra Katar'ın El-Ehli ve Meksika'nın Dorados de Sinaloa takımlarında oynadıktan sonra futbol hayatını noktaladı.

Millî takım kariyeri

millî takımının formasını ilk olarak 21 yaşında iken 14 Ekim 1992 tarihli Kuzey İrlanda maçında giydi. 1992 Yaz Olimpiyatları, futbol kategorisinde altın madalya kazanırken, ülkesinin 1994 FIFA Dünya Kupası ve 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrolarında da yer aldı. 47 kere millî olup 5 gol atan Guardiola, 14 Kasım 2001 tarihinde Meksika ile oynanan dostluk maçıyla millî takımı bıraktı. Guardiola, ayrıca resmi olarak tanınmayan Katalonya'nın formasını da 7 kez giydi.